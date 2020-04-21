İstanbul Müftülüğünden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maşalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünya ve insanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Yaşanan salgınla ilgili en kesin izahın Kur'an-ı Kerim'de verildiğini belirten Maşalı, "Bu da dünyanın bir imtihan yurdu oluş gerçeğidir. Enbiya Suresi 35. ayette beyan buyrulduğu üzere kimi zaman sağlık, bolluk, mutluluk gibi hoşnut olacağımız hususlarla kimi zaman da hastalık ve doğal afet gibi hoşumuza gitmeyecek şeylerle sınanmaktayız." diye konuştu.
Maşalı, imtihanın mahalli bir dünyada yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Hayatımız sayısız imtihana konu oluyor. Bunların bir kısmı büyük ve ağır olabiliyor. Bugünlerde imtihanımızın adı salgındır. Bu imtihanı başarma adına atılması gereken adımları atmak, üretilmesi gereken çareleri üretmek, alınması gereken önlemleri almak ve talimatlara riayet etmek boynumuzun borcu. Başvurulan bütün bu çarelerin sonuç vermesi ise ancak Cenab-ı Hakkın inâyet ve desteğiyle mümkün. Bunu hepimiz biliyoruz ve tüm acziyetimizle Rabb'imize yöneliyor, bizi bir an evvel selamete çıkarmasını niyaz ediyoruz. Yaşanılan bu salgın herkes için bir imtihan. Bir kere maddi imkân ve gücü, toplumsal statü ve konumu ne olursa olsun herkes bu salgına yakalanma endişesi içinde. Dolayısıyla korku ile imtihan oluyor. Bir kısım kardeşimiz hastalığa bağlı olarak vefat etti. Rabb'imden onlara merhamet etmesini diliyorum. Hastalığa yakalanıp hastanede tedavi olan kardeşlerimiz için de bu bir sabır imtihanıdır. Rabb'im cümlesine acil şifalar versin. Bir de salgın nedeniyle işinden gücünden olmuş dara düşmüş kardeşlerimiz var. Onlar için bu bir teslimiyet ve metanet imtihanıdır. Rabb'im onların gönüllerine metanet versin ve teslimiyet ve metanetlerini arttırsın."
Bu iki kesimin dışında kalanların imtihanının fedakarlık ve dayanışma imtihanı olduğunu anlatan Maşalı, bu imtihanın da salgında etkilenen kişilere omuz vererek muhtaç duruma düşenlere nefes olarak atlatılacağını ifade etti.
Maşalı, salgın sürecinde insanların birbirini daha çok koruyup kollaması gerektiğinin altını çizdi.
Bu güne kadar Diyanet görevlilerinin infak ve yardımlaşma üzerine nice hutbe verip nasihatte bulunduğunu dile getiren Maşalı, şöyle devam etti:
"Ensar ile muhacir kardeşliğine ve ensarın ortaya koyduğu fedakarlığa ilişkin rivayetlerden nice dersler çıkardık, bunu halkımızla paylaştık. Şu vakit, yardıma ihtiyacı olan ve darda olan kardeşlerimize nefes olma vaktidir. Söylemle yaptıklarımızı artık eylemle taçlandırma vaktidir. Bunun yolu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na tüm gücümüzle destek vermekten geçiyor. Bu kapsamda kampanyaya İstanbul Müftüsü, Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftüleri olarak kampanyaya birer maaşla katıldığımızı ifade etmek isterim. Kendini hakka ve halka hizmete adamış, İslami değerlerin hayat bulması için ömür vermiş değerli meslektaşlarımızın gücünüz nispetince bu kampanyaya destek sunacağı ve çevresinin bu hayra teşvik edeceği kuşku götürmez bir gerçek. Bu hayır yarışana vereceğiniz destek için teşekkür ediyorum."
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