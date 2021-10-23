Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş'un atanması dolayısıyla İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet Binası'nda program düzenlendi.
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hayırlı bir merasimde olduklarını belirtti.
Birçok hocanın bu büyük müessesede şimdiye kadar ulvi görevi üstlenip yerine getirdiğine dikkati çeken Erbaş, "Bugün 81 il müftümüz, 250 kadar il müftü yardımcımız, 922 ilçe müftümüz ve diğer görevlilerimizle bu görevi yürütmeye çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yurt içinde ve yurt dışında vazifeyi en güzel bir şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.
Arpaguş'un tecrübesinin görevine yansıyacağını kaydeden Erbaş, "İnşallah İstanbul Müftülüğümüzü, 39 ilçe müftümüzle ve 10 civarında il müftü yardımcımızla değerli müftümüz Prof. Dr. Safi Arpaguş kardeşimiz, bu görevi en güzel bir şekilde yürütecektir." değerlendirmesini yaptı.
Müftülük görevini teslim eden Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Arpaguş'a başarılar dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Erbaş'a ve İstanbul Müftülüğü personeline teşekkür etti.
Prof. Dr. Arpaguş ise programa katılanlara teşekkür ederek, "İstanbul Müftülüğünün değerli olduğu kadar ağır sorumlulukları da olduğu bilinciyle Cenab-ı Hak'tan yardım niyaz ediyor, siz değerli dostlarımızdan dua istirham ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Din hizmetinin insan hayatının hemen her safhasında ihtiyaç duyduğu bir husus olduğuna değinen Arpaguş, şunları kaydetti:
"Dolayısıyla bu kutsal görevi ifa etmek insanımıza ve yeni nesillerimize gelenekten geleceğe köprü olabilmek, onları İslam'ın hayat düsturları, Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyyenin manevi atmosferinde irşat edebilmek öncelikli hedefimiz olacaktır. Cumhuriyet tarihimizin 13. İstanbul Müftüsü olarak bendenizi bu göreve layık gören başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamıza şükranlarımı arz ediyorum."
Eski İl Müftüsü Selahattin Kaya'nın da dua ettiği programa, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, çok sayıda din görevlisi ve akademisyen katıldı.
Program, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Arpaguş'a cübbe giydirmesinin ardından sona erdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!