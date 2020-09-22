İstanbul Modern'in ücretsiz günleri Borsa İstanbul'dan

AA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, sponsorluk kapsamında müze, her perşembe herkese 11.00 ila 17.00 saatleri arasında, salı günleri ise 18-25 yaş arası gençlere 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz olarak açılıyor.

Borsa İstanbul'un "Sizin Perşembeniz" ve "Genç Salı" projelerine sponsorluğu nedeniyle bugün Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

- Borsa İstanbul'da gong sanat için çaldı

Törende Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu, gongu birlikte çaldı.

Açıklamaya göre, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sanat konusu çok derya deniz bir mevzu. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam çok doğru olmaz, sadece bende hissettirdiği duyguları ifade edebilirim. Sanat, toplumun sosyal hayatının en önemli yapı taşlarından biri ve bende hep olumlu duygular uyandırıyor. Estetik tarafından bağımsız olarak insanın kendini iyi hissetmesine vesile olan bir yanı var. Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi günlerinde vatandaşlarımızın bu olumlu konulardan istifade etmesine vesile olabilirsek ne mutlu bize. Tabii biliyorsunuz, borsa, finans ağırlıklı bir yapı ve biz daha çok matematik ve hesaplamalarla ilgileniyoruz. Duygusal konular bizim hayatımızda fazla yer almıyor. Biz de eksik kalan duygusal yönlerimizi İstanbul Modern ile yaptığımız bu iş birliği ile tamamlamış olacağız."

- "Müzeler, içinde bulunduğumuz koşullarda geleceğe dair umut aşıladı"

İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu ise müzenin kurulduğu 2004 yılından bu yana her yaştan izleyiciyi sanatla buluşturduğunu belirterek, özellikle zor zamanlar yaşadıkları pandemi günlerinde Borsa İstanbul'un desteğinin daha da önem kazandığını vurguladı.

Çalıkoğlu, "Müzeler, içinde bulunduğumuz koşullarda geleceğe dair umut aşıladılar. Bugüne kadar milyonlarca ziyaretçi tarafından sergileri gezilen, yüzbinlerce çocuk ve gence sanat eğitimi veren, binlerce etkinlik ve film gösterimleri düzenleyen İstanbul Modern, geleceğin sanatseverlerinin yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Borsa İstanbul'un müzemizin Beyoğlu'ndaki geçici mekanındaki ücretsiz günlerini sahiplenerek sanatın iyileştirici gücünü yaygınlaştırmamıza vesile olduğu için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

- Atölye ve etkinliklerle sanatçı buluşmaları

Verilen bilgiye göre, ziyaretçiler, İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz olarak gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek etkinlik, sanatçı atölyeleri ve film gösterimlerine katılabiliyor.

"Sizin Perşembeniz Sanatçı Atölyeleri", sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmaları, kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşuyor.

Bu etkinliklerle ziyaretçilerini müzeyi, sanat yapıtlarını ve sanatsal üretim süreçlerini keşfetmeye davet eden İstanbul Modern, aynı zamanda sanatçıları tanıyarak onlarla birlikte üretmenin kazandıracağı zengin deneyime kapı açıyor.

"Genç Salı Etkinlikleri" kapsamında ise gençleri sanat ve sanatçıyla buluşturan özel programlar hazırlanıyor.