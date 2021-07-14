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CNR Mobilya - 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açmaya hazırlanıyor.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuar, bu yıl 17’nci kez ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak. 3-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarı, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuara ilişkin değerlendirmede bulunan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, mobilya sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan CNR Mobilya’nın tüm dünyada yeni normalleşme sürecinin en yaygın uygulanacağı bir dönemde, Ağustos ayında gerçekleştireceklerini belirtti.

'150 BİN SATIN ALMACI GELECEK'

Geçen yıl düzenledikleri fuarda 148 bin 718 ziyaretçi sayısına ulaşarak, adeta rekor kırdıklarını açıklayan Erem, "Bu yıl aralarında Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Afrika, Amerika, İtalya ve Rusya’nın yer aldığı 135 ülkeden 500’ün üzerinde firma ve 150 bini aşkın satın almacıyla ev sahipliği yapacağız” dedi.

Dünyanın en önemli firmalarının fuarda özel ürünlerini görücüye çıkaracağını vurgulayan Erem, "60’ın üzerinde yabancı marka fuarımıza ayrı bir renk katacak. Ayrıca Rusya, Özbekistan, Malezya, Mısır, Kuveyt, Sırbistan, Bulgaristan ve Moldovya’dan milli katılım olacak” dedi.

180 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk mobilya sektörünün, fuarın da etkisiyle yeni pazarlara açılacağını bildiren Ceyda Erem, “Türk mobilya sektörü için ihracatın konuşulduğu fuar, artık ithalatın da yolunu açıyor. İtalyan ve İsrailli satın almacılar fuarda grup halinde mobilya satın almak isterken, AB ülkeleri ve Mısırlılar başta olmak üzere, fuara katılan yabancı firmalar da Türkiye’ye mobilya satmak istiyor” dedi.

80 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleşecek fuarda, 2 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi oluşması bekleniyor