İstanbul Şişhane Metrosu, 21 Mart gecesi ASUS’un “ROG ile Oyuna Devam” ismiyle düzenlediği oyun turnuvasına ev sahipliği yaptı.
Hareket halindeki metronun vagonlarında gerçekleşen etkinlikte, oyun tutkunları ROG dizüstü bilgisayarlarla Counter-Strike:Global Offensive (CS:GO) oynayarak rekabet etti.
İstanbul Metrosu M2 hattında #ROGileOyunaDevam hashtag’i gerçekleşen etkinliğe, Türkiye’nin en çok takip edilen gamer’ları Pintipanda, Enis Kirazoğlu, Easter Gamers TV, 10000 days, Ubeka, Stratera, Karahan, Noel Dayı ile Boğaziçi, Beykent, Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinin e-spor öğrencileri katıldı. Gece 00:00’da başlayan turnuva, sabaha karşı düzenlenen parti ile sona erdi.
TWITCH’TEN CANLI YAYINLANDI
Metronun içinde özel sistem kurulurak gerçekleşen e-spor turnuvası eğlenceli anlara sahne oldu. Turnuvada yarışmacılar ROG Strix Scar 17 G733ZX ile rakiplerine meydan okudu.
Rekabette herkesi mağlup ederek ASUS TUF Gaming F15 oyun bilgisayarını kazanan isim Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Onur Ekin Aydın oldu. Turnuva, ünlü oyuncu 10000days'in Twitch kanalından, Karahan co-hostluğunda canlı olarak da takip edildi.
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