İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi



İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Mart'ta düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

- Operasyon hakkında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün, inşaat projelerini gasbedip sahte belge düzenleyerek vatandaşlara sattığı ihbarı üzerine 3 Mart'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 49 kişiyi gözaltına almıştı.