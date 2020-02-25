İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 36 kişi adliyeye sevk edildi



İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi daha adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Şubat'ta İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "Süt" grubu olarak bilinen organize suç örgütü üyesi 36 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında suç örgütü elebaşı Y.S'nin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 58 kişi gözaltına alınmıştı. 18 Şubat'ta adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 3'üne ev hapsi uygulanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.