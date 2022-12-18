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İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Ankara'da terör örgütü DHKP/C'nin gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

Giriş: 18.12.2022 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu
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AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda terör örgütünün gençlik yapılanması DEV-GENÇ içinde faaliyet yürüten 9 şüpheli ve örgütün sözde Armutlu alan yapılanmasından 4 kişi tespit edildi.

AA'nın haberine göre, iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu 13 zanlının örgüt etkinliklerine sürekli katıldıkları, örgüt adına para topladıkları, korsan gösteri ve yazılama yaptıkları belirlendi.

İstanbul'da 12 ilçedeki 19 adreste ve Ankara'daki bir adreste 16 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu, aranan şüphelilerin arasında olmayan bir kişinin ikametinde 2 kurusıkı silah, sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen 30 gram narkotik madde, bir hassas terazi, bir muşta ve bir ses fişeği ele geçirildi.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı, yarın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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