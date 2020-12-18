İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis, önceden belirlenen adreslere saat 01.00'de eş zamanlı baskınlar yaptı. DHA'nın haberine göre; dev operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'DA 27 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında, uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik olarak Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçede önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 27 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Operasyonda, baskın yapılan adreslerin bulunduğu sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş'da zırhlı araçla sokak giriş ve çıkışları kapatılırken, Tuzla ve Eyüpsultan'da da yoğun güvenlik önleri dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNAYA OPERASYON
İstanbul'da operasyon düzenlenen adreslerden biri Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi Fıstıklı Köşk Sokak'taki 4 katlı bir binanın 4'üncü katı oldu. Binaya giren ekipler evde uzun süre arama yaptı.
SAKSILARA EKİLMİŞ HİNT KENEVİRİ BULUNDU: 1 GÖZALTI
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde baskın yapılan bir adreste ise Terörle Mücadele ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada saksılara ekilmiş Hint keneviri kökleri ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli, aramalar sonucu sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
EYÜPSULTAN'DA 1 GÖZALTI
Baskın yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi Şekerpare Sokak'taki 10 katlı binanın ikinci katı oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede, bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalar sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!