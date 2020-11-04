İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de eğlence mekanları ve taksi duraklarını tehdit ederek haraç isteyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından İstanbul merkezli Çanakkale, Mardin ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Mesut D.'nin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, pompalı tüfek, sahte 50 bin dolar ve pala ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.