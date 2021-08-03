İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 15 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul merkezli olarak Malatya, Tokat ve Çorum'da gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişi yakalandı, 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.