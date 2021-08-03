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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde 15 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı

03.08.2021 - 07:15 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 15 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul merkezli olarak Malatya, Tokat ve Çorum'da gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişi yakalandı, 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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