İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve finansal destek sağladıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul, Manisa ve Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 7 kişi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.