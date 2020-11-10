İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - İSTANBUL

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç askerlerinde bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde düzenlediği operasyonda, 1’i tabip albay, 1’i tabip yüzbaşı, 15’i muvazzaf ve 45’i ihraç 60 askerleri personelinde arasında bulunduğu zanlılardan 48’ini yakaladı.

Gözaltına alınanlar arasında, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubaylar ile doktor, sağlık teknikeri ve sivil mahrem imamların bulunduğu öğrenildi.Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 32 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.