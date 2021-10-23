16 ildeki DHKP/C operasyonunda 24 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına hareket ettikleri ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 68’i daha dün adliyeye sevk edildi.
AA'nın haberine göre; şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 44’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 35 kişinin yakalamasına çalışıldığı bildirildi.
SORUŞTURMA HAKKINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı gerekçesiyle 126 zanlı hakkında 15 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 91'i yakalanmıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek, 4 tam otomatik tabanca, 5 tabanca, 9 yedek şarjör ve 2 bin 107 mermi ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü 19 Ekim'de adliyeye sevk edilmiş, 4'ünün tutuklanmasına karar verilirken, 10’u adli kontrolle serbest kalmıştı.
Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınan 91 kişiden adliyeye sevk edilenler 82’ye, tutuklananlar 28’e, adli kontrolle serbest kalanlar ise 54’e yükselmiş oldu.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, örgütün içinde bulunduğu durumdan kurtulmak amacıyla yaptığı istihbarat ve keşif çalışması sonrası emniyet binalarına ve polis memurlarına yönelik sansasyonel eylemlere öncelik vermeyi planladığını tespit etmişti.
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