İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda görev yapan polislerin, laboratuvarının deposundan mermileri şüphelilere sattığı ve şüphelilerin ürettiği X-Ray'dan geçebilen Glock marka 'Hayalet' silahları da 12-16 bin lira aralığında satışına aracılık ederek kar aldıkları tespit edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik, Kartal, Maltepe ve Tuzla ilçelerinde sık sık ruhsatsız tabanca yakalanması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda iddiaya göre liderliğini Mustafa K. ve Makine Mühendisi ortağı Mustafa A.'nın silah atölyeleri olduğunu belirledi. Ekipler yaptığı fiziki ve teknik takiple şüphelileri 6 ay boyunca adım adım izledi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar üzerine İstanbul merkezli 10 ilde 106 kişinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonu başlattı. İstanbul, Konya, Kocaeli, Aydın, İzmir, Van, Bingöl, Düzce, Sakarya ve Bursa'da 3'ü silah imalathanesi olmak üzere 129 adrese Özel Harekat ekipleri ve polis helikopterinin desteğiyle baskın düzenledi.

4'Ü POLİS 75 GÖZALTI

Yapılan baskınlarda 4'ü polis 75 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda 53 tabanca, 520 gram metamfetamin, 5 bin 100 değişik çaplarda mermi ile 50 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişinin ise yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KRİMİNAL POLİSLERİN SİLAH SATIŞI SON BULDU

Kriminal Daire Başkanlığına bağlı İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görevli 4 polisin iddiaya göre şebeke lideri Mustafa K. ile irtibatı tespit edildi. Şüpheli polislerin Kriminal Polis Laboratuvarı'nın deposunda bulunan mermileri çalarak Mustafa K.'ya sattıkları, Mustafa K.'nın yaptığı X-Ray'dan geçebilen Glock marka 'Hayalet' silahları da 12-16 bin lira aralığında satışına aracılık ederek kar aldıkları tespit edildi.