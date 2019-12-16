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Yürekli Konferansları tarafından bu yıl yirmincisi düzenlenen MARKA Konferansı çarşamba günü başlıyor. 70'e yakın yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı, iki gün sürecek konferans Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşecek.



20 yıldır moderatörlüğünü BJ Cunningham'ın yaptığı MARKA Konferansı'nın konuşmacıları arasında MoMA'nın direktörü Glenn D. Lowry, moda dünyasının saygın isimlerinden Sir Paul Smith, Pakistanlı aktivist yazar Fatima Bhutto, Fas asıllı Fransız caz şarkıcı Hindi Zahra, Yunan asıllı modacı Mary Katrantzou, yazar Kenize Mourad, çağdaş sanatçılarımızdan Halil Altındere, yazar Zülfü Livaneli ve Fransız tasarımcı Ora Ito da bulunuyor.

YALIN'DAN İSTANBUL'A ŞARKI



Yalın, MARKA Konferansı'nın İstanbul'a adanan 20'nci yılı için İstanbul şarkısına imza attı. İstanbul şarkısının Türkçe-İspanyolca versiyonu da eş zamanlı olarak yayınlandı. Şarkıyı Yalın'la birlikte Solanch de la Rosa seslendiriyor. İstanbul şarkısının ilk canlı performansı, Yalın tarafından 19 Aralık tarihinde MARKA sahnesinde gerçekleşecek.