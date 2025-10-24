Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Maratonu ne zaman, ayın kaçında? 2025 İstanbul Maratonu hangi yollar trafiğe kapalı? İşte güzergahlar

        İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak?

        İstanbul, bu yıl bir kez daha kıtaları birbirine bağlayan adımlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyada Asya'dan Avrupa'ya koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan İstanbul Maratonu'nun tarihi belli oldu. 47. kez düzenlenecek dev organizasyonda binlerce sporcu, Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde start alacak. Peki 2025 İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak, koşu güzergâhı hangi yolları kapsayacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 23:15 Güncelleme: 24.10.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kıtaları buluşturan maraton heyecanı yeniden İstanbul sokaklarını saracak. Spor dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan İstanbul Maratonu’nun 2025 etabı için geri sayım başladı. 47. kez düzenlenecek olan etkinlikte, hem profesyonel atletler hem de amatör koşucular Asya’dan Avrupa’ya uzanan benzersiz parkurda buluşacak. İşte 2025 İstanbul Maratonu’nun tarihi, parkur detayları ve trafiğe kapatılacak yollar...

        • 2

          İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

          Spor İstanbul tarafından organize edilen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 47. İstanbul Maratonu 2 Kasım 2025'te koşulacak. Maraton, Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak.

        • 3

          47. İSTANBUL MARATONU 2025 – YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

          Saat Etkinlik / Aşama

          03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması

          06.00 Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması

          06.45 – 07.45 Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)

          07.00 – 08.00 Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri

          09.15 – 10.15 Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)

          08.45 Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı

          09.00 42K maraton yarış başlangıcı

          09.10 42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi

          09.19 15.5K yarış başlangıcı (1. start)

          09.38 15.5K yarış başlangıcı (2. start)

          10.05 15.5K yarış başlangıcı (3. start)

          10.08 15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı

          10.32 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)

          11.06 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)

          11.10 42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı

          11.40 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)

          12.00 15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)

          12.14 Halk koşusu yarış başlangıcı

          12.20 15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)

          12.30 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)

          14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması

          15.00 Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması

          15.20 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)

          15.30 Tüm parkurun trafiğe açılması

        • 4

          İSTANBUL MARATONU NEDİR?

          İstanbul Maratonu veya eski ismiyle İstanbul Avrasya Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur. İlk yarış 46 yıl önce 1 Nisan 1979'da yapıldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Habertürk Anasayfa