İstanbul Maratonu yaklaşıyor! İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak?
İstanbul, bu yıl da kıtaları birbirine bağlayan adımlara sahne olmaya hazırlanıyor. Asya'dan Avrupa'ya uzanan eşsiz parkuruyla dünyanın tek kıtalar arası maratonu olan İstanbul Maratonu, 47. kez düzenlenecek. Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde binlerce koşucunun buluşacağı dev organizasyon için geri sayım başladı. İşte detaylar...
Spor tutkunlarının heyecanla beklediği İstanbul Maratonu için tarih belli oldu. Dünyada iki kıtayı birleştiren tek maraton olma özelliğini taşıyan organizasyon, bu yıl 47. kez koşulacak. Profesyonel atletlerden amatör sporculara kadar binlerce kişi, Asya’dan Avrupa’ya uzanan parkurda bir kez daha İstanbul’un enerjisini hissedecek. İşte ayrıntılar...
İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?
Spor İstanbul tarafından organize edilen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 47. İstanbul Maratonu 2 Kasım 2025'te koşulacak. Maraton, Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak.
47. İSTANBUL MARATONU 2025 – YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI
Saat Etkinlik / Aşama
03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması
06.00 Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması
06.45 – 07.45 Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)
07.00 – 08.00 Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri
09.15 – 10.15 Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)
08.45 Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı
09.00 42K maraton yarış başlangıcı
09.10 42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi
09.19 15.5K yarış başlangıcı (1. start)
09.38 15.5K yarış başlangıcı (2. start)
10.05 15.5K yarış başlangıcı (3. start)
10.08 15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
10.32 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)
11.06 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)
11.10 42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
11.40 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)
12.00 15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)
12.14 Halk koşusu yarış başlangıcı
12.20 15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)
12.30 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)
14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması
15.00 Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması
15.20 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)
15.30 Tüm parkurun trafiğe açılması
İSTANBUL MARATONU NEDİR?
İstanbul Maratonu veya eski ismiyle İstanbul Avrasya Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur. İlk yarış 46 yıl önce 1 Nisan 1979'da yapıldı.