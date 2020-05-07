"İstanbul lalesi" yeniden ana vatanında

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da, Osmanlı dönemi İstanbul'una ait ve bazı köylerde nadir olarak üretilen bir lale çeşidi, "İstanbul Lalesi" adı verilerek yeniden çoğaltıldı.
Başkonsolos Barth van Bolhuis, İstanbul lalesini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı birlikte verilen mücadele ve uluslararası dostluğun bir simgesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye etti.
- "Bu güzel lalenin hikayesi 16. yüzyılda İstanbul'da başladı"
Başkonsolos van Bolhuis, daha önce bir hafta sonra İmamoğlu ile birlikte Hollanda'ya gitmeyi planladıklarını ancak salgın nedeniyle seyahat etmeyip evlerinde kaldıklarını belirtti.
Amsterdam seyahati sırasında İmamoğlu'na sürpriz yapmayı planladıklarını aktaran van Bolhuis, şunları kaydetti:
"Bu laleler, dün Amsterdam'dan geldi. Orijinal 'İstanbul Lalesi' eve geliyor. Bu güzel lalenin hikayesi 16. yüzyılda İstanbul'da Osmanlı bahçelerinde başladı. Laleler 17. yüzyılda Hollanda'ya gönderildi ve biz farklı laleler ürettik. Ticaretine başlayıp bütün dünyaya gönderdik. Şu an dünyada bir numaralı çiçek ihracatçısı olduk. Bütün bunların tarihi İstanbul lalesine uzanıyor. Umuyorum ki, 3 yüzyıl boyunca bizlere baharın ışığını vermiş olan bu orijinal lale, şimdi de içinde bulunduğumuz zorlu mücadelede, bizlere güven ve iç huzur için ilham olur."
Getirilen lalenin Hollanda'da hala çok nadir yetiştirildiğini bildiren van Bolhuis, laleyi İstanbul'a getirmenin kendisi için bir onur olduğunu kaydetti.
- "Çok değerli bir jest"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hazırladığı videoda Hollanda Başkonsolosu van Bolhuis'e teşekkür etti.
Ana vatanı İstanbul olan lalenin yüzyıllar önce Hollanda’ya gittiğini ifade eden İmamoğlu, "Kendi yetiştirdikleri bu güzel İstanbul lalesini bize hediye etmelerini çok değerli bir jest olarak görüyorum. Bu ve buna benzer kültürel köprülerin Hollanda ile olan iyi ilişkilerimizi daha yukarılara taşımasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Lale ve Lale Dönemi üzerine çalışmaları bulunan Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu ise laleyi ilk gördüğünde hayrete düştüğünü dile getirerek, "1725 Lale Albümü'nde yer alan, lale çeşitlerine olan benzerliği inanılmaz. İstanbul bu kadar uzun zamandan sonra tekrar bu laleyi kucaklayacağı için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
- İstanbul lalesi hakkında
Lale yetiştiriciliği 16. yüzyılda Osmanlı bahçelerinde başladı. O zamandan beri lale soğanları diplomatik ilişkileri geliştirmek için hediye olarak kullanıldı. Bu ilişkiler üzerinden ilk laleler 16. yüzyılın sonlarında Avrupa ve Hollanda'ya götürüldü.
Yaprakları hançerler gibi sivri, uzun ince badem şekilli bu lale türü, 18. yüzyılın başına kadar gelişmeye devam etti ve özel olarak yetiştirildi. Bu lale değişik renk ve desenleriyle özel olarak tanımlandı ve genel olarak "İstanbul lalesi" olarak anıldı.
Dünya Lale Derneği de bazı ülkelerde "Tulipa Acuminata" olarak adlandırılan bu türün kökeninin yapılan araştırmalar sonucu Osmanlı bahçelerine dayandığını tespit etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!