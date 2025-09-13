İstanbul Kuyumcular Odası'ndan gerçek usulde vergilendirmeye ilişkin değerlendirme

Mustafa Atayık başkanlığındaki İKO Yönetimi, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ve kuyumcu esnafının da 2026'dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilmesi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu düzenlemeyle esnaf ve sanatkarların sahada karşılaşabilecekleri zorluklara dikkat çekilirken, dijital dönüşümü sağlayamayan esnafı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacakları bildirildi.

İKO'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde üyeleri kuyumcu ve mücevherci esnafımız olan 27 oda ve 86 derneğimizin bir süre sonra üyelerini kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalacaklarını öngörmekteyiz. Başta bu uygulamadan etkilenecek odalarımız olmak üzere, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü hep birlikte bir çalışma yapmaları gerekmektedir."

Açıklamada, İKO gibi diğer illerdeki ihtisas odalarının gerçek usulde vergilendirmeyle üye sayısını azaltacak düzenlemeler yerine ekonominin lokomotifi, esnaf ve sanatkarların temsilcileri olan meslek odalarını güçlendirecek adımlar atılmasına da ihtiyaç olduğu kaydedildi.