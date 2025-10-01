BOLŞOY BALE VE ORKESTRASI İLK KEZ İSTANBUL'DA

İstanbul Kültür Yolu Festivali bu yıl yine dünyaca ünlü sanatçılara ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Dünyanın köklü bale topluluklarından Bolşoy Bale ve Orkestrası, festival kapsamında ilk kez kentte sanatseverlerle buluştu.

Üyeleri arasında uluslararası yarışmalarda ödül kazanmış müzisyenler ile Rusya'nın onur ve halk sanatçılarının yer aldığı topluluk, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak "Romeo ve Juliet" eserini sahneledi.

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve teknik ekipten oluşan Bolşoy Bale ve Orkestrası, 27 Eylül'de yeniden "Romeo ve Juliet" eserini, 29 ve 30 Eylül'de ise "Kuğu Gölü"nü sahneleyecek.