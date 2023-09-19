İstanbul Komedi Festivali’nin tarihi belirlendi

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Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin izleyiciyi ağırlayan İstanbul Komedi Festivali’nin bu yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu

Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, Maksimum Kart ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Komedi Festivali’nin 6'ncı yılında da komedinin kalbi İstanbul’u kahkahalarla donatmaya hazırlanıyor. Festivalin programı yakında açıklanacak.

BKM Organizasyonu ile bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan İstanbul Komedi Festivali, yerli & yabancı mizahın usta ve yıldız isimlerinin katılımıyla, 5 Kasım – 3 Aralık 2023 arasında altıncı kez gerçekleşecek. Festival, bu yıl da 7’den 70’e her yaş grubundan izleyiciye şehrin dört bir yanında, birbirinden keyifli zengin bir takvimle kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Yarım asırdan fazladır, New York, Toronto, Londra, Edinburgh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde gerçekleştirilen komedi festivallerinin Türkiye’deki öncüsü 'İstanbul Komedi Festivali', geçtiğimiz yıl (5'inci yılında) 33 gün boyunca, şehrin farklı noktalarındaki 30 ayrı mekanda, 200’den fazla etkinlikte, 666 sanatçıyı sahnede ağırlarken, yaklaşık 100 bin izleyiciye ulaştı ve kahkaha dolu unutulmaz anlar yaşattı.