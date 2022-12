HABERTURK.COM

BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, 5 - 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getiriyor. Festival, bu hafta 29 etkinlikle katılımcılara keyif dolu anlar yaşatacak.

Esra Dermancıoğlu ‘Biri Flört Mü Dedi?’ ve ‘Ali Kerim Diler ile Estetik Sohbetler’ ilk kez festival özel hazırlanan programlarıyla seyircilerle buluşmaya hazırlanırken; Sunay Akın, Ali Poyrazoğlu, ‘Çok Güzel Hareketler 2’, ‘Güldür Güldür Show’, ‘Meltem Parlak’, Can Yılmaz & Zafer Algöz, Salih Tıraş, ‘Çok da Fifi Stand Up’, Buse Sinem İren, çocuklara özel gösteri ‘Çinyo ile Markonyo – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu’, bahtına ne çıkarsa tadında gelişine bir stand-up olan ‘Kısmet Şov’ ve daha birçok etkinlik sunulacak.

5 – 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler şöyle;

5 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy Stand Up Falan – İzmir Ekibi

5 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Bi Şi Di Cem – Cem Eroğlu

6 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Buse Sinem İren

6 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Serkan Yılmaz – Doğaya Dönemeyiş

7 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Özge Özel

7 Aralık… BKM İstanbul: Güldür Güldür Show

7 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Hande Yögen

7 Aralık… BKM Mutfak Uniq: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?

7 Aralık… Maximum Uniq Box: Ali Kerim Diler ile Estetik Sohbetler

8 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Caner Omur – Akustik Komedi

8 Aralık… BKM İstanbul: Güldür Güldür Show

8 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Meltem Parlak – Evlenecek Miyiz?

8 Aralık… İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Can Yılmaz & Zafer Algöz – Burda Olan Burda Kalır

8 Aralık… Maximum Uniq Box: Salih Tıraş – Yöresel Lezzetler

9 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Berkant Priştine & Muzaffer Aksoy

9 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Larla G.

10 Aralık… Maximum Uniq Lounge: Çinyo ile Markonyo – Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu

10 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Bi Gökben Bi Alpay

10 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Bayram Oğuz Güngör & Oğulcan Bektaş

10 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Kısmet Şov

10 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Gözde Karakaya

10 Aralık… BKM İstanbul: Çok Güzel Hareketler 2

10 Aralık… BKM Mutfak Uniq: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?

11 Aralık… BKM İstanbul: Ali Poyrazoğlu – Hayatım Roman

11 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: Caner Dağlı

11 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: Çok da Fifi Stand Up

12 Aralık… BKM Mutfak Kadıköy: BKM Mutfak Açık Mikrofon

12 Aralık… BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak Açık Büfe

12 Aralık… Maximum Uniq Box: Sunay Akın