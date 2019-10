Her yıl New York, Toronto, Londra, Edinbrugh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde gerçekleştirilen, en yenisi 15, en eskisi 70 yıldır süren komedi festivali kavramının Türkiye'deki öncüsü İstanbul Komedi Festivali, şehre bu yıl dördüncü kez kahkahayı getiriyor.

13 Ekim - 3 Kasım arasında gerçekleşecek olan İstanbul Komedi Festivali, mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi ve en yeni isimleri ile 107 farklı etkinliğe imza atacak.

İstanbul Komedi Festivali, hayata geçtiği ilk yılında 5 ayrı sahnede toplam 124 sanatçı ve 20 bin seyirciyle buluşmuştu. 2017'de 6 ayrı sahnede 300 sanatçıyla 50 bin seyirciye ulaşan festival, geçtiğimiz yıl 8 ayrı sahnede, 400 sanatçıyla 60 bin seyirciye ulaşarak büyük bir ivme kazandı. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival, 16 ayrı sahnede, 500 sanatçı ve 100 bin seyirci hedefiyle tüm şehre kahkahayı getirecek.

Söyleşiler, stand up'lar, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri ile dolu dolu bir takvime sahip olan festival, dünyanın pek çok ülkesinde süregelen uluslararası komedi festivalleri gibi uzun soluklu ve geleneksel bir yapıya zemin hazırlamanın yanı sıra, komedinin her alanını kucaklıyor. 5 günle başlayıp, 3 yılda 22 güne ulaşan festival İstanbul'un marka festivalleri arasında olmayı fazlasıyla hak ediyor.

FESTİVALE RENKLİ AÇILIŞ

Festival açılışını; 12 Ekim Cumartesi günü, Beşiktaş Çarşı'da, tam bir karnaval havasında gerçekleştirilecek. Tahta bacaklar, bisiklet cambazları, jonglörler, pandomimciler gibi pek çok sokak sanatçısı, bando takımı, festivalde yer alan sanatçılar ve halkın katılımı ile benzersiz bir şenliğe dönüşecek olan Festival Korteji, Beşiktaş'ta çok renkli ve çok eğlenceli görüntülere sahne olacak. Festivalin bu yıl sahnedeki ilk etkinliği 'Cem Yılmaz ile Soru & Cevap' oturumu ise, 13 Ekim, Pazar günü, Yapı Kredi Bomontiada'da başlayacak ve 22 gün boyunca devam edecek.

'SÖYLEYİN DE BERABER GÜLELİM'

'Söyleyin de de beraber gülelim' sloganı ile çıkış yapan festivalin takviminde her sezon kapalı gişe oynanan oyunların yanı sıra, takvime ilk kez eklenen pek çok yeni etkinlik de izleyenleri kahkahaya boğacak.

ULUSLARARASI İSİMLER İSTANBUL'DA

Festivalin takviminde yer alan İngiliz komedyenler ise radarınıza alınması gereken etkinliklerden. Şef George Egg'in Sofitel Hotel'deki sunumu kaçırılmayacak kadar renkli. Farklı ev aletleri üzerinde yaptığı yemekleri görsel bir şova dönüştüren ve şefler dünyasında 'anaşist şef' olarak anılan George Egg aynı zamanda tam bir showman...

İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jess Robinson'ın şovlarında anlattığı hikayeler ise evrensel bir kahkaha şöleni gibi. Renkli görüntüsü, cinsiyet, veganizim ve maskülenlik konularındaki sarkastik espri anlayışı ile Joe Sutherland ise izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DE FESTİVAL ZAMANI

İstanbul Komedi Festivali 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Çocuklar için yepyeni bir mekan da bu yıl festivalle beraber kapılarını açıyor. Beşiktaş'taki BKM Küçük Sahne minik konuklarını bekliyor. Pandomim gösterisinden, jonglörlük atölyesine, kukla gösterilerinden, drama ve gölge oyunlarına kadar pek çok alanda keyifli etkinliklerle BKM Küçük Sahne geleceğin sanatçıları ve sanat severlerini yetiştirecek.

DAİMA BÖLÜMÜNDE BU YIL AYŞEN GRUDA VAR

Klasikleşmiş bir çok Türk filminde yer alan, adını Türk tiyatro ve sinema tarihine altın harflerle yazdıran usta oyuncu Ayşen Gruda, festivalin ustalara saygı duruşu olarak ayrılan 'Daima' bölümünde sevgi ve özlemle anılacak.

KAPALI GİŞE KAHKAHA

Bu yıl takvime dahil olan tiyatro oyunları arasında ise Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun başrol oyuncuları arasında yer aldığı 'Don Kişot'um Ben', Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun oyunu 'Bir Baba Hamlet', oyuncuları arasında Mert Fırat'ın da yer aldığı 'Josef K' gibi geçtiğimiz sezon kapalı gişen oynayan oyunlar göze çarpıyor. Semaver Kumpanya'nın 'Cimri' oyunu ise bu yıl festivalde yeniden BKM Tiyatro'da olacak.

FESTİVALİN İLKLERİ

Bu yıl festivalde ilk kez yer alacak etkinlikler arasında şunlar bulunuyor;

· Can Yılmaz & Zafer Algöz - Burda Olan Burda Kalır,

· Kalben – Komedi Dans Teklisi

· Yasemin Sakallıoğlu – Bir Dünya Anım Var

· Miray

· Lesli Karavil - Lesli ile Stand Up

· Tahsin Hasoğlu

· At Gözlüğü

· Akustik Komedi

· Sedef İybar & Danillo Zanna – Kalbe Giden Yol

FESTİVAL MEKÂNLARI

1. BKM Tiyatro

2. BKM Küçük Sahne

3. BKM Mutfak Çarşı

4. Yapı Kredi Bomontiada

5. Yapı Kredi Bomontiada - Babylon

6. Sinema Feriye Ortaköy

7. Sofitel İstanbul Taksim

8. Bostancı Gösteri Merkezi

9. Baba Sahne

10. Caddebostan Kültür Merkezi

11. Akasya Kültür Sanat

12. DasDas

13. Zorlu PSM

14. Zorlu PSM – Touche

15. Bahane Kültür Salon

16. Akasya Kültür Sanat