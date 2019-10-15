İstanbul Komedi Festivali başladı

İstanbul Komedi Festivali Cem Yılmaz'ın 'Soru - Cevap' adlı gösterisiyle başladı. Gösteriye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, festivalin önümüzdeki yıl dünya çapında bir yapıya dönüşmesi için belediye olarak katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat'ın da katıldığı gösteri öncesinde Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi; "Bu akşam Cem Yılmaz ile İstanbul Komedi Festivali başlıyor, kuliste bu işi başlatan ve bugünlere getiren ekibi dinledim, bu festivali seneye daha fazla nasıl büyütebiliriz bunu konuştuk. İnşallah seneye dünya çapında bir yapıya dönüşmesi için biz de büyükşehir belediyesi olarak katkı sağlamayı istiyoruz."

13 Ekim'de başlayan İstanbul Komedi Festivali, mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi ve en yeni isimlerini 3 Kasım'a kadar 107 farklı performansla 15 farklı mekanda devam edecek. Festivalin bu yılki hedefi 100 bin seyirci olarak belirlendi.