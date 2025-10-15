Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul - Kastamonu kaç kilometre? İstanbul - Kastamonu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İstanbul - Kastamonu kaç kilometre? İstanbul - Kastamonu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        İstanbul'un bitmek bilmeyen temposundan sıyrılıp, Batı Karadeniz'in yemyeşil ormanları ve tarihi konaklarıyla bezeli, sakin ve köklü bir Anadolu şehrine doğru bir yolculuk... Bu seyahat, modern bir metropolden, Kurtuluş Savaşı'nın fedakar kahramanlarının ve ahşap mimarinin zarafetinin yaşadığı topraklara bir geçiştir.

        Giriş: 15.10.2025 - 16:00 Güncelleme: 15.10.2025 - 16:00
        İstanbul - Kastamonu kaç kilometre?
        Marmara'nın hareketli otoyollarından başlayıp, Ilgaz Dağları'nın virajlı yollarına uzanan bu güzergah, yolcularına değişen bir coğrafya ve atmosfer sunar. Bir yanda modern Türkiye'nin küresel vitrini, diğer yanda ise geleneksel dokusunu ve milli mücadele ruhunu koruyan bir kent bulunur. İki şehir arasındaki bu yolculuğun tüm ulaşım alternatiflerini, pratik ipuçlarını ve her iki noktanın kendine has kimliklerini bu yazımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. İşte, Boğaziçi'nden Ilgaz Dağları'nın eteklerine uzanan yolculuğun tüm ayrıntıları...

        İSTANBUL - KASTAMONU ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        İstanbul ile Kastamonu şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, tercih edilen güzergaha, özellikle de İstanbul'dan çıkış için kullanılan otoyola göre değişmekle birlikte, yaklaşık 490 ila 520 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun büyük bir bölümünün yüksek standartlı otoyollar ve bölünmüş devlet yolları üzerinden katedilmesini içerir.

        Güzergah, Marmara Bölgesi'nin yoğun sanayi ve yerleşim alanlarından çıkarak, Batı Karadeniz'in ormanlık ve dağlık arazilerine doğru ilerler. Yolculuğun son etabı, özellikle Ilgaz Dağları'nı aşan bölüm, virajlı ve manzaralı yapısıyla dikkat çeker. Rota üzerindeki yol kalitesinin yüksek olması, bu orta-uzun mesafeli yolculuğun konforlu bir şekilde yapılabilmesine olanak tanır.

        İSTANBUL - KASTAMONU ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER?

        İstanbul ile Kastamonu arasındaki yaklaşık 500 kilometrelik mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine ve yol koşullarına göre değişiklik gösterir.

        • Özel Araç: İdeal trafik koşullarında ve molalar hariç, bu mesafe özel araçla yaklaşık 5 saat 30 dakika ile 6 saat arasında tamamlanabilir. Ancak, İstanbul'dan çıkış trafiği ve yol üzerindeki olası yoğunluklar bu süreyi artırabilir. Gerçekçi bir seyahat süresi genellikle 6.5-7 saati bulmaktadır.
        • Otobüs: Şehirlerarası otobüslerle yapılan yolculuk, en yaygın toplu taşıma seçeneğidir. Otobüs firmalarının mola ve güzergah üzerindeki duraklama sürelerine bağlı olarak, toplam seyahat süresi genellikle 7 ila 8 saat arasında değişir.
        • Uçak: En hızlı ulaşım yöntemidir. İstanbul'dan Kastamonu Uzunyazı Havalimanı'na (KFS) direkt uçuş süresi yaklaşık 1 saattir. Havalimanlarına ulaşım, güvenlik kontrolü ve bekleme süreleri de eklendiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi 3 saat 30 dakika ile 4 saat arasında değişebilir.

        ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK

        İstanbul'dan Kastamonu'ya özel araçla seyahat etmek, özellikle manzaralı bir yolculuk yapmak isteyenler için keyifli bir alternatiftir. En verimli ve en çok tercih edilen rota, İstanbul'dan Kuzey Marmara Otoyolu'na (O-7) veya TEM Otoyolu'na (O-4) çıkarak Gerede kavşağına kadar ilerlemektir. Bu bölüm, yolculuğun en hızlı ve en konforlu etabıdır.

        Gerede kavşağından sonra, kuzeye, Kastamonu yönüne doğru D-765 karayoluna dönülür. Bu noktadan itibaren yolculuk, Batı Karadeniz'in dağlık ve ormanlık arazilerinin içinden geçmeye başlar. Yolculuğun en önemli ve en güzel etabı, Ilgaz Dağları'nın aşılmasıdır. Geçmişte, özellikle kış aylarında sürücüler için oldukça zorlu olan bu geçit, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin inşasıyla birlikte artık çok daha güvenli ve hızlı bir hale gelmiştir. Tünel, hem yolculuk süresini kısaltmakta hem de zorlu kış koşullarının yarattığı riskleri ortadan kaldırmaktadır. Ilgaz Dağları'nın yemyeşil çam ormanları arasından geçen bu yol, Kastamonu'ya varana kadar büyüleyici manzaralar sunar.

        OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ

        Otobüs: İstanbul'un Esenler ve Alibeyköy gibi büyük otogarlarından Kastamonu Otogarı'na günün farklı saatlerinde çok sayıda otobüs seferi düzenlenmektedir. Tüm büyük şehirlerarası otobüs firmaları bu hatta hizmet verir. Özellikle gece seferleri, yolcuların geceyi yolda geçirerek sabah Kastamonu'da olmalarını sağladığı için sıkça tercih edilir.

        Uçak: Zamandan tasarruf etmek isteyenler için en ideal seçenek uçak yolculuğudur. İstanbul Havalimanı'ndan (IST), Kastamonu Uzunyazı Havalimanı'na (KFS) düzenli olarak direkt uçuşlar bulunmaktadır. Uçuşlar genellikle Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilir. Havalimanı, Kastamonu şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafededir ve ulaşım servisler veya taksilerle kolayca sağlanır. Uçak, özellikle iş seyahatleri ve kısa hafta sonu kaçamakları için büyük bir kolaylık sunar.

