Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul kar yağışı son dakika: BAŞLADI! İstanbul'a kar yağıyor mu, ne zaman yağacak?

        İstanbul'da kar yağışı başladı! MGM'den kritik uyarı: İstanbul'a kar ne zamana kadar yağacak?

        İstanbul'a kar yağışı heyecanla karşılanıyor. Megakent'te yaşayanlar 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt ararken; beklenen yağış başladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM saat vererek İstanbulluları uyardı. İşte, MGM hava durumu raporu ile İstanbul'da kar yağışı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da kar yağışı çeşitli ilçelerde kendisini gösteriyor. Akşam saatlerinde başlayan hafif yağış aralıklarla devam ediyor. İstanbullular beyaz örtünün hayalini kurarken AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar geldi. İşte, İstanbul'da kar yağışına ilişkin detaylar...

        • 2

          İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

          İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

          Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından, dün kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün bazı ilçelerde yeniden başladı.

          Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece ve Avcılar'da başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde de etkili olmaya başladı.

        • 3

          AKOM SAAT VEREREK UYARDI!

          AKOM, resmi sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada "Öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası batı bölgeleri (Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece) ile Anadolu Yakası yüksek bölgelerinde (Çekmeköy, Şile ve Beykoz) kar yağış geçişleri yaşanması beklenirken diğer yerlerde karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

        • 4

          Şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde kar, şehir merkezinde ise çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışlar, kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile birlikte kar sağanakları şeklinde de etkili olabiliyor." ifadelerine yer verildi.

        • 5

          MGM'DEN AÇIKLAMA

          İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar (6-10 cm kar yüksekliği), yükseklerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, 30.01.2024 Salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte aralıklarla kuzey kesimlerde deniz etkili kar yağışı olarak zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü!
        Karısını ve iki kayınbiraderini öldürdü!
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Habertürk Anasayfa