İstanbul kar yağışı ne zaman, hangi tarihte? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'a kar geliyor!
Şubat ayı itibariyle İstanbul kar yağışı beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul hava durumu için uyarı geldi. Hava sıcaklığının düşeceği İstanbul'da karla karışık yağmur etkili olması bekleniyor. Türkiye'de son olarak fırtınanın etkili olmasıyla beraber kar yağışının ne zaman başlayacağı ile ilgili arayışlar da iyice arttı. Peki İstanbul kar yağışı ne zaman, hangi tarihte ve hangi ilçelerde etkili olacak?
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İstanbul kar yağışı için geri sayım sürüyor. MGM’nin son tahminlerine göre İstanbul bu hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Peki İstanbul’a ne zaman kar yağacak?
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İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak, sorusunun yanıtını, "Bu hafta, 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe" günlerine dikkat çekerek yanıtlayan AKOM ve MGM'nin ardından Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, ilçe ilçe bugünlerde beklenen kar yağışı raporunu paylaştı.
İSTANBUL KAR YAĞIŞI HANGİ İLÇELERDE ETKİLİ OLACAK?
İşte o rapora göre ilçelerin kar raporu:
İSTANBUL HAVAALANI: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ADALAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ARNAVUTKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
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ATAŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
AVCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BAĞCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BAŞAKŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
BAYRAMPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BEŞİKTAŞ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BEYKOZ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
BEYLİKDÜZÜ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
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BEYOĞLU: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
BÜYÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ÇATALCA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ÇEKMEKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ESENYURT: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
EYÜP: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
FATİH: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
GAZİOSMANPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
KADIKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
KAĞITHANE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
KARTAL: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
KÜÇÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
MALTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
PENDİK: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
TUZLA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu
ÜMRANİYE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı
ÜSKÜDAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu