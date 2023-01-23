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İSTANBUL KAR YAĞIŞI 2023: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? MGM ile İstanbul'a bu hafta yağar mı, kar var mı? Kışın ilk karı ne zaman?

Kritik uyarı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den gelen son hava değerlendirmelerine göre; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sis ve pus bekleniyor. Bu bilgiler kapsamında kışın ik karının ne zaman yağacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş: 23.01.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve kurak geçen ayların ardından kar yağışı açıklamaları yakından takip ediliyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in hava durumu tahminlerini ve Meteoroloji açıklamalarını haberimizde derledik. İşte güncel İstanbul'da kar yağışı açıklamaları...

  • METEOROLOJİ'DEN KRİTİK FIRTINA UYARISI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • HIZI 50 KM'Yİ BULACAK!

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

  • UZMAN İSİM AÇIKLADI

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta beklenen hava tahminlerini yazısında belirtti. İşte yazısının satır başları;

    Hava durumunu bugünlerde takip edenlere bir türlü kar haberi veremedik, kayak merkezlerinin kurulu olduğu dağlar bile yeni yeni beyazlamaya başladı. İstanbul gibi kıyı merkezler için gözler ay sonunda.

    Özetle bundan önce çok kurak geçirdiğimiz aylar, bundan sonrasının da böyle gideceği anlamına gelmiyor. Yine de İstanbul gibi suyu ucu ucuna yetişecek, 2023 yılında Türkiye'de toplam kullanılabilir temiz suyumuzun tamamını kullanacağımız öngörülüyor. Yağışların bu şekilde gecikme, hiç gelmeme durumu olabiliyor ve bunu yaşayarak görüyoruz. Ay sonunda ve Şubat ayında ise umut var, bunlar vadesi çok uzun ve değişime açık durumlar olsa da o bahsettiğimiz dinamik (güçlü güneyli hareket, hissedilir ısınma) gerçekleşirse 25-26 Ocak’tan sonrası gerçek bir kışa benzeyebilir. Güncellemeleri takip etmekte yarar var.

  • İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

    Kar yağışı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da Ocak ayının sonuna doğru kar yağışı bekleniyor.

  • MGM HAVA DURUMU RAPORU

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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