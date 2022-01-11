Kar İstanbul kapılarına dayandı!

Havaların soğumasıyla birlikte "İstanbul'a kar yağacak mı?" ve "İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorularının cevabı araştırılıyor.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Gün Başlıyor'da Aslı Kaya'nın sorularını yanıtladı.

İşte Hüseyin Öztel'in aktardığı son dakika tahminler:

İstanbul'da bugün kuvvetli bir yağış yok. Yarın ve bu gece ise kuvvetli bir fırtına var. Tam fırtınaya dönebilir hamleleri ama fırtınanın ortalama sürati 60/70'lerde ama zaman zaman anlık hızı 100 kilometreyi aşabilir. Bu fırtınayı soğuk cepheyle alıyoruz. Peşine de kar yağışı alacağız.

Ancak frtına yıkıcı bir giriş yapacak. Marmara Bölgesinde İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 80/100 kilometreye ulaşa rüzgar görünüyor. Fırtına sebebiyle hayat sabah sadetlerinde olumsuz etkileyebilir.

İstanbul'da gökyüzü çok bulutlu. Havanın yarın kar yağışlarını getirmesini bekliyoruz. İstanbul'da Anadolu Yakası, Avrupa Yakası ve şehir geneli kar yağışı etkili olacak ancak her bölgede yoğun kat yağışlarına rastlanmayacak.

Kar yağışının İstanbul'da Çarşamba gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.