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İSTANBUL KAR AÇIKLAMASI! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu

Uzmanlar açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman?

Ocak ayına girilmesiyle soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Ülke genelinde yağmur, fırtına ve kar uyarıları verilirken güncel hava durumu ve İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu açıklamalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 04.01.2023 - 08:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Soğuk hava etkisinin oldukça fazla hissedildiği şu günlerde İstanbul'da kar yağışı açıklamaları ile hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin uzman isimlerden uyarı gelirken halk arasında kar soğuğu olarak geçen soğuk havalar "İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman yağar?" sorularını gündeme getirdi. İşte İstanbul'da kar yağışı hakkında merak edilen bilgiler...

  • İSTANBUL'DA YOĞUN SİS

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    MGM'DEN İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.  

  • UZMAN İSİMDEN KAR AÇIKLAMASI: BEKLEMİYORUZ!

    "-6 DERECE GEREKİYOR"

    Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "İç bölgelerde kar yağması için -1 , -2 -3 derecelerde kar görebiliyoruz ama İstanbul için yüksek seviye -6 dereceleri bulması gerekiyor. Önümüzdeki periyotta bu derece bir soğuma beklemiyoruz. İstanbul dahil kıyı kesimlerinde önemli bir kar yağışı beklemiyoruz.

  • Şu anda İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 34'lerde geçen seneye göre daha az. Bütün Türkiye için geçerli olan yağışın az olduğu bir periyotumuz var ama daha ocak ayımız var. Beklemekte fayda var" diye konuştu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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