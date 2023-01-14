METEOROLOJİ'DEN 4 İL İÇİN SARI ALARM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 14 Ocak hava durumu değerlendirmelerine göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

"Sarı" alarm verilen Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Gaziantep'in yanı sıra, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.