Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
İSTANBUL KAR açıklaması geldi: İşte kritik derece! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 31 Aralık yılbaşı hava durumu

İstanbul'a kar yağışıyla ilgili kritik açıklama geldi

İstanbul yılbaşı hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Kamuoyuyla paylaşılan hava durumu raporu sonrası "Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. Öte yandan uzmanlardan İstanbul'a kar yağışıyla ilgili uzman isimden derece açıklaması geldi. İşte İstanbul'a kar yağışıyla ilgili merak edilen detaylar...

Giriş: 26.12.2022 - 14:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu özellikle karlı bir havada yeni yıla girmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji uzmanlarından kar yağışıyla ilgli önemli açıklama geldi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 31 Aralık yılbaşı hava durumu da yayınlandı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte uzman yorumu ve 5 günlük hava durumu detayı...

     

  • MGM DUYURDU: 31 ARALIK'TA İSTANBUL! KAR YAĞACAK MI?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 

     

  • UZMAN İSİMDEN KAR AÇIKLAMASI: BEKLEMİYORUZ!

    Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı. 3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

     

  • Meteoroloji Uzmanı Macit "En ileri tahmin olarak da çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da pazar ve çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok. Genel olarak ocak ayından itibaren kar yağışı başlıyor ama bu her yıl değişim gösteriyor. Önlem alınmasında bir sıkıntı yok ama en azından kar yağışı beklentisinin en azından 1 hafta öncesinde önlemleri başlatmak daha mantıklı ama önlemi ne kadar erken alırsak da o kadar da hazırlıklı oluruz" dedi.

     

  • "-6 DERECE GEREKİYOR"

    Macit sözlerini şöyle sürdürdü:

    İç bölgelerde kar yağması için -1 , -2 -3 derecelerde kar görebiliyoruz ama İstanbul için yüksek seviye -6 dereceleri bulması gerekiyor. Önümüzdeki periyotta bu derece bir soğuma beklemiyoruz. İstanbul dahil kıyı kesimlerinde önemli bir kar yağışı beklemiyoruz. Şu anda İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 34'lerde geçen seneye göre daha az. Bütün Türkiye için geçerli olan yağışın az olduğu bir periyotumuz var ama daha aralık ve ocak ayımız var. Beklemekte fayda var" diye konuştu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.