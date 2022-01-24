BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE TRAFİĞE KAPANDI

Son dakika bilgisine göre; kar Avrupa noktasının Trakya'ya yakın bölgelerinde hayatı felç etmiş durumda. Şiddetli yağış sonrası Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, ekipler karla kaplanan yolu açmaya çalışıyor. Kar yağışının da aynı şekilde etkili olduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre; kar tipiye dönmüş durumda ve göz gözü görmüyor.