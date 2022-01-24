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İstanbul kapalı olan yollar listesi 24 Ocak 2022: İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da hava şartları nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Birçok faklı noktada yollar ulaşıma kapanırken bazı yerlerde de yoğun trafik oluştu. Zincirleme kaza haberleri peş peşe gelirken ulaşımdaki bu aksaklıklar sonucunda çeşitli yolların ulaşıma kapandığı bildiriliyor. Peki İstanbul'da hangi yollar kapalı? 24 Ocak İstanbul kapalı olan yollar listesi haberimizde

24.01.2022 - 20:09 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İSTANBUL’A GİRİŞLER YASAKLANDI MI?

    Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine izin verilmeyecek

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri Twitter hesabından açıkladı. Yerlikaya, son açıklamasında şu sözlere yer verdi:

    "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

  • BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE TRAFİĞE KAPANDI

    Son dakika bilgisine göre; kar Avrupa noktasının Trakya'ya yakın bölgelerinde hayatı felç etmiş durumda. Şiddetli yağış sonrası Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolu ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, ekipler karla kaplanan yolu açmaya çalışıyor. Kar yağışının da aynı şekilde etkili olduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre; kar tipiye dönmüş durumda ve göz gözü görmüyor.

  • DÜZCE-TEM OTOYOLU'NDA KAZA

    TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde de kaza meydana geldi.Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda aralarında otobüs ve tırların da olduğu 36 araç kazaya karıştı.

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