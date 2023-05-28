İstanbul Kadıköy Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını duyurması ile beraber İstanbul Kadıköy başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanı sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Kadıköy seçim sonuçları ve canlı takip ekranı...

İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 87.65 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 97.6 oldu. İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 271.869 oyla yüzde 82.08 - Recep Tayyip Erdoğan: 59.367 oyla yüzde 17.92 aldı. İstanbul Kadıköy 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 271.869 oyla yüzde 82.08

Recep Tayyip Erdoğan: 59.367 oyla yüzde 17.92

İLK TURDA NE KADAR OY ALMIŞLARDI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 283.482 oyla yüzde 80.58 - Recep Tayyip Erdoğan: 59.284 oyla yüzde 16.85 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 271.869 oyla yüzde 82.08Recep Tayyip Erdoğan: 59.367 oyla yüzde 17.92