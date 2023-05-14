İstanbul Kadıköy Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Kadıköy başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Kadıköy seçim sonuçları ve canlı takip ekranı... İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.93 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 70.9 oldu. İstanbul Kadıköy Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 199.284 oyla yüzde 80.06 - Recep Tayyip Erdoğan: 42.250 oyla yüzde 16.97 - Sinan Oğan: 6.147 oyla yüzde 2.47 - Muharrem İnce: 1.225 oyla yüzde 0.49 oy aldı.



İstanbul Kadıköy 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 199.284 oyla yüzde 80.06Recep Tayyip Erdoğan: 42.250 oyla yüzde 16.97Sinan Oğan: 6.147 oyla yüzde 2.47Muharrem İnce: 1.225 oyla yüzde 0.49

İstanbul Kadıköy Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.08 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 22:00 itibarıyla yüzde 8.9 oranında açıldı. 2023 İstanbul Kadıköy milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 21.871 oyla yüzde 70.47 - Cumhur İttifakı: 4.367 oyla yüzde 14.07 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.613 oyla yüzde 11.64 - Ata İttifakı: 438 oyla yüzde 1.41 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 71 oyla yüzde 0.23 aldı. Saat 22:00 itibarıyla 2023 İstanbul Kadıköy milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 21.871 oyla yüzde 70.47Cumhur İttifakı: 4.367 oyla yüzde 14.07Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.613 oyla yüzde 11.64Ata İttifakı: 438 oyla yüzde 1.41Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 71 oyla yüzde 0.23CHP: 19.109 oyla yüzde 61.57AK Parti: 3.601 oyla yüzde 11.60TİP: 2.766 oyla yüzde 8.91İYİ Parti: 2.762 oyla yüzde 8.90YEŞİL SOL: 847 oyla yüzde 2.73MHP: 527 oyla yüzde 1.70ZP: 418 oyla yüzde 1.35MEMLEKET: 185 oyla yüzde 0.60YENİDEN REFAH: 160 oyla yüzde 0.52BBP: 79 oyla yüzde 0.25TKP: 40 oyla yüzde 0.13GENÇ: 28 oyla yüzde 0.09SOL PARTI: 22 oyla yüzde 0.07AP: 20 oyla yüzde 0.06ANAP: 13 oyla yüzde 0.04MP: 13 oyla yüzde 0.04AB: 11 oyla yüzde 0.04TKH: 9 oyla yüzde 0.03GBP: 9 oyla yüzde 0.03HKP: 8 oyla yüzde 0.03HAKPAR: 5 oyla yüzde 0.02MİLLİYOL: 2 oyla yüzde 0.01YP: 1 oyla yüzde 0.00