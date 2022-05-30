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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) mayıs ayı geleneksel öğle yemeğine katıldı.

Konuşmasında TÜROB'un ve turizm sektörünün önemine işaret eden Karaismailoğlu, insan, yük ve veri taşımacılığında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakanlıkta 5 ana alan olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, gelinen noktada bu ana alanlarda önemli bir altyapı açığının tamamlandığını ancak bunların yeterli olmadığını, üzerine konularak çalışmaların sürdüğünü anlattı.

'İSTANBUL HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİ 200 MİLYONA ÇIKACAK'

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyaya örnek olacak önemli bir proje olduğunu, turizm başta olmak üzere tüm sektörlere etkisi ve katkısı bulunduğunu da söyledi.

Karaismailoğlu, "Şu an 120 milyon yolcuya kadar hizmet verecek bir havalimanı. 120 milyon yolcuya gelmeden bizim yeni yatırımlar yapıp kapasiteyi 200 milyona kadar çıkarma imkanımız var. Bir taraftan sağlıklı şekilde işletmeyi devam ettirirken, bir yandan da yatırımları takip ediyoruz." diye konuştu.

'ULAŞTIRMA YATIRIMLARI AKARSU GİBİ BÖLGEYE CANLILIK KATIYOR'

Ulaştırma yatırımlarının turizm sektörüne etkisine değinen Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, "Ulaştırma sektörü bütün sektörlerin dinamosu. Bir bölgeye bir birimlik ulaşım yatırımı yaptığınızda, orada üretime 10 katı katkı sağlıyorsunuz. Ulaştırma yatırımları akarsu gibi, gittikleri bölgelere canlılık katıyor. İstanbul-İzmir otoyolu yapıldıktan sonra, Osmangazi Köprüsü de dahil, sırf bu yol güzergahında seyahat süresinin azalması, seyahat konforunun artması nedeniyle sırf turizm sektöründe 100 bine yakın oda sayısında artış sağlandı. Üzerimize düşen vazifeleri yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.