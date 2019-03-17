18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük metropolü ve sanayi kenti olan İstanbul'u, Türkiye'nin diğer büyük sanayi kentleri arasında yer alan İzmit, Bursa, Balıkesir, Manisa üzerinden İzmir'e bağlayan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı coğrafyaya hizmet veriyor.
Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapım ve işletme çalışmaları devam eden proje, 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere, 426 kilometrelik güzergahı kapsıyor. Projede bugüne kadar 147 kilometre otoyol ile 21 kilometre bağlantı yolu işletmeye açıldı.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun iki hattında daha çalışmalar tamamlandı. Balıkesir kuzey ve batı kavşakları arasındaki 29 kilometre ana gövde, 3,5 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 32,5 kilometrelik hattın yanı sıra Akhisar-Saruhanlı kavşakları güzergahındaki 24,5 kilometre ana gövde, 8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 32,5 kilometrelik hat kullanıma hazır hale geldi. Söz konusu hatlar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı
BALIKESİR-EDREMİT-AYVALIK HATTI 15 DAKİKAYA DÜŞECEK
İstanbul ve İzmir arasındaki güzergahta kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla projelendirilen otoyolun, Balıkesir kuzey-batı kavşaklarındaki kesiminin trafiğe açılmasıyla ulaşım rahatlayacak. Özellikle yaz aylarında tatil ve turizm kaynaklı trafik nedeniyle söz konusu yolda aşırı yoğunluk yaşanıyordu. Hattın açılışıyla Balıkesir-Edremit-Ayvalık devlet yoluna bağlantı sağlanarak, 30 dakikalık seyahat 15 dakikaya düşürülecek.
Balıkesir şehir geçişindeki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak projenin Akhisar-Saruhanlı kısmının açılmasıyla da geçen yıl kullanılmaya başlanan Saruhanlı-Kemalpaşa kesimine doğrudan bağlantı sağlanacak. Böylece, Akhisar'dan İzmir'e kesintisiz ulaşım imkanı olacak.
ŞEHİR TRAFİĞİ RAHATLAYACAK
Hattaki 15 hemzemin kavşağın baypas edilmesiyle yaklaşık 20 dakikayı bulan Akhisar şehir geçişindeki yolculuk 5 dakikaya inecek. Özellikle yaz aylarında mevcut geçişte yaşanan aşırı yoğunluk azalarak, şehir trafiği rahatlatılacak.
Otoyolun hizmet vermeye başlamasıyla Akhisar-İzmir hattında kesintisiz ulaşım sağlanarak, mevcut devlet yoluyla 1,5 saat süren seyahat, ortalama 50 dakikaya düşecek.
Hizmete açılacak her iki otoyol kesiminde yüksek standartta kesintisiz ulaşımla akaryakıt, bakım, onarım, işletme giderlerinden tasarruf edilecek. Can ve mal güvenliği sağlanarak trafiğin akışı daha konforlu ve güvenli hale getirilecek. Böylece, beklemelerin ortadan kaldırılmasıyla araçların çevreye bıraktıkları egzoz gazı emisyonları da azaltılacak.
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