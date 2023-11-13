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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nde Arkeoloji Sempozyumu

        İstanbul İtalyan Kültür Merkezi'nde Arkeoloji Sempozyumu

        Türkiye'deki çeşitli antik kentlerde kazı çalışmaları yürüten 18 İtalyan arkeoloji misyonu, İtalyan Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu'nda bir araya gelecek! 'Eski Anadolu'da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye'deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı' başlıklı sempozyum, 17-18 Kasım tarihlerinde Beyoğlu'ndaki İtalyan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:01
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        'Eski Anadolu'da Arkeoloji ve Toplum'
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        İtalya ve Türkiye arasındaki kültürel diplomasi açısından büyük öneme sahip olan İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, bu yıl 14. kez Türkiye’de çalışmalarını sürdüren İtalyan arkeologları ağırlamaya hazırlanıyor.

        Giovanni Salmeri - Misis - Çukurova Adana
        Giovanni Salmeri - Misis - Çukurova Adana

        İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun girişimiyle ve Ankara İtalyan Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen sempozyum, Türk topraklarına dağılmış muazzam bir miras üzerinde Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışan İtalyan arkeologlara, sahada yürütülen kazı ve araştırmaların sonuçlarını karşılaştırma olanağı sağlıyor. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, uluslararası bilim, akademi ve kültür dünyası tarafından geniş çapta tanınan köklü bir buluşma.

        Maria Andaloro - Bizans Kapadokya
        Maria Andaloro - Bizans Kapadokya

        Prehistoryadan Bizans dönemine ve Hitit çağına kadar insanlık tarihinin en temel dönemleri üzerinde çalışmalar yürüten toplam 18 İtalyan arkeoloji misyonu, Anadolu’daki arkeolojik kazılara çok değerli katkılarda bulunuyor. Malatya-Arslantepe, Gaziantep-Karkamış, Yozgat-Uşaklı Höyük, Niğde-Kınık Höyük, Mersin-Yumuktepe, Kayseri-Kültepe, Mersin-Elaiussa, Denizli-Hierapolis gibi birçok önemli antik kentte çalışmalarını sürdüren ekipler, 17-18 Kasım tarihlerinde Beyoğlu’ndaki İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek 'Eski Anadolu’da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı' başlıklı sempozyumda çalışmalarına dair yeni bulguları paylaşacaklar.

        Giulio Palumbi - Mersin - Yumuktepe Caneva
        Giulio Palumbi - Mersin - Yumuktepe Caneva

        17 Kasım Cuma günü 09.30’da İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo’nun açılış konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyum, iki gün boyunca Türkiye’nin ve İtalya’nın önemli üniversitelerinden akademisyenleri farklı konu başlıklarıyla ağırlayacak. Sempozyum, 18 Kasım Cumartesi akşamı 18.30’da, dönemin müzik aletlerinin yeniden üretilerek seslendirileceği ve eski uygarlıkların tarihinin şarkılar aracılığıyla yayıldığını anlatan Hitit müzikleri konseriyle sona erecek.

        Maria Andaloro - Bizans Kapadokya
        Maria Andaloro - Bizans Kapadokya

        Konuşmaların İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirileceği “Eski Anadolu’da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı” başlıklı 14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nda paylaşılan bulgular, önümüzdeki günlerde ayrıca kitap haline de getirilecek.

        PROGRAM

        17 KASIM 2023 CUMA

        AÇILIŞ BÖLÜMÜ

        09.30-09.35 Salvatore Schirmo, İtalyan Kültür Merkezi Müdürü

        09.35-09.45 Giorgio Marrapodi,Türkiye’deki İtalya Büyükelçisi

        10.00-10.45 Giovanni Salmeri, Pisa Üniversitesi

        Seksen yıl sonra Santo Mazzarino’nun Doğu ve Batı Arasında

        10.45-11.15 Kahve molası

        Francesca Balossi, Yilmaz Selim Erdal - Malatya Arslantepe
        Francesca Balossi, Yilmaz Selim Erdal - Malatya Arslantepe

        İLK BÖLÜM

        PREHISTORYA, PROTOHISTORYA

        Moderatör

        Luca Peyronel, Milano Üniversitesi

        11.15-11.45 Giulio Palumbi, Bari Aldo Moro Üniversitesi

        Gıda, metaller ve el sanatları üretimleri. Mersin-Yumuktepe'de tarih öncesi toplumların ve ekonomilerin yeniden yapılanması

        11.45-12.15 Francesca Balossi Restelli, Roma “La Sapienza” Üniversitesi

        Yılmaz Selim Erdal, Hacettepe Üniversitesi

        Arslantepe'de Sosyal Yapı ve Toplumsal Örgütlenmenin Binlerce Yıllık Dönüşümü (Malatya)

        12.15-12.45 Nicolò Marchetti, Bolonya Üniversitesi

        Hasan Peker, İstanbul Üniversitesi

        Yeni arkeolojik ve epigrafik veriler ışığında II. Geç Tunç ile Demir Çağı arasında Karkamış devletinin organizasyonu

        Hitit Müzikleri Konseri
        Hitit Müzikleri Konseri

        12.45-13.15 Luca Peyronel, Milano Üniversitesi

        Fikri Kulakoğlu, Ankara Üniversitesi

        Orta Tunç Çağı'nda Kültepe-Kaniş’te kamusal alanlar ve sosyal örgütlenme. Yukarı Şehir'deki kazılardan yeni veriler

        İKİNCİ BÖLÜM

        PROTOHISTORYA

        Moderatör

        Luca Peyronel, Milano Üniversitesi

        14.45-15.15 Anacleto D’Agostino, Pisa Üniversitesi

        Valentina Orsi, Koç Üniversitesi

        Demet Taşkan, Yozgat Bozok Üniversitesi

        Hitit döneminde Uşaklı Höyük'te (Yozgat) toplum ve töre

        15.15-15.45 Marina Pucci, Floransa Üniversitesi

        Burak Yolaçan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

        Kınık Höyük'te yaşam. Demir Çağı'ndan Helenistik döneme kadar olan ev yapısı

        Maria Andaloro -Bizans Kapadokya
        Maria Andaloro -Bizans Kapadokya

        15.45-16.15 Lorenzo D’Alfonso, Pavia Üniversitesi

        Porsuk Zeyve Höyük’te Demir Çağı yerleşiminin yapısı ve organizasyonu

        16.15-16.45 Leopoldo Repola, Napoli Federico II Üniversitesi

        Andreas Schachner, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü

        Massimiliano Marazzi, Napoli Suor Orsola Benincasa Üniversitesi

        Şehir ve manzara. Hattuşa şehrinin karmaşık sınırları

        16.45–17.00 Tartışma ve neticeler

        18 KASIM 2023 CUMARTESİ

        Marina Pucci, Burak Yolacan - Kınık Höyük
        Marina Pucci, Burak Yolacan - Kınık Höyük

        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

        KLASİK VE BİZANS DÖNEMİ

        Moderatör

        Luca Peyronel, Milano Üniversitesi

        09.30-10.00 Anna Lucia D’Agata, CNR Roma

        MÖ 8. yüzyılda Misis'te sofra paylaşımı ve sosyal dinamikler

        10.00-10.30 Laura Buccino, Firenze Üniversitesi

        Matthias Bruno, Roma Tre Üniversitesi*MedA Vakfı

        Luisa Musso, Roma Tre Üniversitesi

        Mevlüt Eliüşük, Karabük Üniversitesi

        Pompeiopolis, Zimbıllı Tepe'nin yamaçlarındaki geç antik yerleşim yeri: yerli ve ithal mermer kullanımı

        11.00-11.30 Kahve molası

        Leopoldo Repola, Andreas Schachner, Massimiliano Marazzi - Hattuşa
        Leopoldo Repola, Andreas Schachner, Massimiliano Marazzi - Hattuşa

        11.30-12.00 Anna Anguissola, Lecce, Salento Üniversitesi

        Arkeolojik veriler ve Roma Küçük Asya'sındaki sosyal dinamiklerin yeniden yapılanması: Frigia Hierapolis katkısı

        12.00-12.30 Tommaso Ismaelli, Ulusal Araştırmalar Konseyi, Kültürel Miras Bilimleri Enstitüsü

        Proto-Bizans kentinde toplum ve mimari üretim: Tripolis ad Maeandrum Anıtsal Nymphaeum'u

        12.30-13.00 Maria Andaloro, Tuscia Üniversitesi

        Bizans Kapadokya'sında kazılmış ve boyanmış yüz kilise için yüz şantiye alanı

        Moderatör

        Salvatore Schirmo, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi

        13.00-13.30 Tartışma, sempozyum kapanışı ve 2024 sempozyum başlığının tespiti

        18.30-20.00 Hitit müzikleri konseri: ‘ehu ishamai "Şarkı söyle!"

        Eski uygarlıkların tarihi şarkılar aracılığıyla yayılmıştır.

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        #İtalyan Kültür Merkezi
        #arkeoloji
        #Giorgio Marrapodi
        #Salvatore Schirmo
        #Anadolu
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