AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının yaşandığı Taksim İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti.

Saldırının yaşandığı alana karanfil bırakan iş dünyası temsilcileri, hayatını kaybedenler için dua etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul iş dünyasını temsilen İTO, İSO, İSTİB, İMEAK, İSTESOB başkan ve yönetim kurullarıyla beraber terörü lanetlemek ve terör sürecinin içindeki herkesi kınamak için buraya geldiklerini vurguladı.

Avdagiç, iş dünyası olarak tek bir yumruk olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi yine tek yumruk ve birlik içinde olduğumuzu burada ifade etmek istiyoruz. Bu süreç içinde devletimizin yanındayız. Güvenlik güçlerimizin yanındayız. Aziz milletimizin yanındayız. İnşallah bundan sonra böyle menfur olayların yaşanmamasını diliyoruz. Bu olaylara destek olan, bu olaylara karşı çıkmayan herkesi de şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. İçimizde dışımızda, yurt içinde, yurt dışında bu olayları lanetleme cesareti gösteremeyenleri de şiddetle kınıyoruz. Toplumun bütün kesimleri olarak terörün karşısında olmamız gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz."

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

İSO Başkanı Bahçıvan da açıklamasında, "Bu hain terör eyleminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Halen tedavisi sürmekte olan yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Türk toplumu her daim olduğu gibi bu terör saldırısında da birlik ve bütünlük içerisinde olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Türk toplumunun dimdik ayakta olduğunu ifade eden Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Bu eylemleri gerçekleştirmek isteyenlerin temel amacı toplumun yaşantısını, ekonomik aktivitesini durdurmaktır ama hepiniz görüyorsunuz ki dimdik ayaktayız ekonomi olarak da, toplum olarak da, halk olarak da. Bu tür çabalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da amaçlara ulaşamayacaklardır, işlevsiz kalacaklardır."