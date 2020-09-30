İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş yerlerini denetledi

AA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimlerde ekipler, işletmelerin mutfak, dolap ve depolama alanlarında incelemelerde bulundu. Müşterilere servis yapılan alanlarda Kodiv-19 önlemlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Karaca, İstanbul'un 39 ilçesinde 800 farklı ekiple denetimlerin sürdüğünü ifade ederek, "Biz denetimlerimizi 7/24 esasıyla gerçekleştiriyoruz. Buna rağmen işletmelerde vatandaşlarımız bir eksiklik ya da sıkıntı gördüklerinde bize haber verirlerse bunların giderilmesi için elimizden geleni yaparız. Vatandaşlarımız hijyen ve Kovid-19 açısından sıkıntılı gördükleri işletmeleri 'Alo Gıda 174' ya da Whatsapp ihbar hattı 0 501 174 0 174'e bildirsinler." dedi.

Denetimler sırasında hijyen, depolama ve doğru gıda kullanımı açısından eksikleri bulunan bir işletmeye, eksiklerini gidermesi için 15 gün süre verildi, bir lokantaya da mutfak kısmının gıda hazırlamaya uygun bulunmaması nedeniyle idari para cezası uygulandı.