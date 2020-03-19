DHA

Prof. Dr. Memişoğlu, Twitter hesabından, sağlık personelinin, vatandaşlara hitaben, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal" yazılı dövizlerle poz verdikleri fotoğrafı paylaştı.

Memişoğlu, yaptığı paylaşımda,

ifadelerini kullandı.

Sağlık personelince verilen mesaj, İl Sağlık Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabında da paylaşılmıştı.