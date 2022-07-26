İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan organ bağışı çağrısı!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İMES Sanayi Sitesi'nde, İMES Başkanı Kemal Akar ile bir araya geldi. Burada bulunan İMES Dudullu 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'nde de doktorlar ve hastalarla bir araya gelen Memişoğlu, ardından sanayi sitesinde başlatılan organ bağışı kampanyasında görevli ekibi ziyaret etti. Memişoğlu, aile hekimleri ve organ bağışı hakkında açıklamalarda bulundu.
"SAĞLIKÇILARIMIZIN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"
Aile Sağlığı Merkezi'nde doktorlar ve hastalarla bir araya gelen Prof. Dr. Memişoğlu, "Temel sağlık hizmetleri dediğimiz koruyucu hekimliğin ne kadar önemli olduğunu Covid salgını bize gösterdi. Çok emekleri var, özellikle birinci basamak sağlık çalışanlarımızın, ilçe sağlık müdürlüklerimizdeki filyasyon ekiplerimizin. Her birine teşekkür ediyorum. Esas hedefimiz hastalanmadan sağlığımızı korumak olmalı. Temel sağlık hizmetleri de bunun en önemli unsurları. Aile hekimlerinin ve birinci basamaktaki çocuklarımızı takip eden, yaşlılarımızı takip eden, aşılarımızı yapan bütün ekiplerin hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz hastanelerden önce sağlığımızı korumak için, kilo almadan bağımlılıktan uzak durarak bu sağlık birimlerinden her türlü faydalanabilir. İstanbul'da 5 binin üzerinde aile hekimimiz var. Burada yaklaşık 17 bin, çevresiyle beraber 50 bin çalışana hizmet eden bir birim. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağlıkçılarımızın değeri çok yüksek. Bunu dünya gördü, toplumumuzun da onlara sahip çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"KADAVRATİK BAĞIŞI ÖNEMSİYORUZ"
Kadavratik bağışı önemsediklerine dikkat çeken Memişoğlu, "Dudullu Sanayi Sitesi'nde bu hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bir organ, bir hayat diyoruz. Özellikle canlı vericiden çok, kadavratik dediğimiz beyin ölümü gerçekleşmiş, artık dönüşü olmayan durumda olan kişilerin ailelerinin organlarını bağışlamasını bekliyoruz. İnşallah burada örnek bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Ben herkesi organ vermeye davet ediyorum. Biz canlıların değil, öncelikle ölülerimizden organ almak istiyoruz. Bu nedenle de organ bağışını önemsiyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerden, canlılardan alınamayan organlarda çok sorunlarımız var. Bu konuda herkesi hassas olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
İMES Başkanı Kemal Akar da, "Burada 17 bin kişi çalışıyor. Biz ileriki günlerde Dudullu'nun içindeki 50 küsur bin kişiye de ulaşmanın hep birlikte çalışmasını yapacağız. Bize düşen ne varsa biz elimizden geldiğince buradayız" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!