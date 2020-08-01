İstanbul İl Emniyet teşkilatından Polis Şehitliği'ne bayram ziyareti - İSTANBUL

AA

İl Emniyet Müdürlüğünce Edirnekapı Şehitliği'ndeki Polis Şehitliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla dua programı düzenlendi.Şehitliğe gelen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınlarıyla sohbet etti, bayramlarını kutladı.Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından İl Emniyet Müdürü Aktaş ve şehit aileleri, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Bazı şehit yakınlarının, ziyaret sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.Şehitlikte programın ardından Aktaş ve beraberindeki emniyet teşkilatı ile şehit yakınları, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bayrampaşa Yerleşkesi'ne geçti. Burada şehitler için kurban kesildi, dua edildi.Kendisini karşılayan emniyet teşkilatına hitaben selamlama konuşması yapan Aktaş, polislerin bayramını kutlayarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.Daha sonra düzenlenen yemek programında, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve emniyet mensupları, şehit aileleriyle yemek yedi.