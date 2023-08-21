Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 6 milyar 353 milyon dolarlık ihracat  - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 6 milyar 353 milyon dolarlık ihracat 

        İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile 2023 yılının ilk 7 ayında, 6 milyar 353 milyon dolar tutarında ihracat yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul İhracatçıları'ndan 6 milyar dolarlık ihracat 
        ABONE OL
        ABONE OL

        İİB'den yapılan açıklama göre, ocak-temmuz döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 arttı. İstanbul İhracatçıları, bir önceki yılın ayını dönemine kıyasla, yılın ilk yedi ayında, 196 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5,1 oldu.

        İBB EN FAZLA İHRACATI IRAK'A GERÇEKLEŞTİRDİ

        İstanbul İhracatçı Birlikleri, aynı dönemde değer bazında en fazla ihracatı 426 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

        İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık ve Rusya’ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar; Birleşik Krallık’a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar; Rusya’ya ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri ön plana çıktı.

        REKLAM

        Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 313 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, yılın ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 arttı.

        TEMMUZDA İHRACAT GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 27,7 ARTTI

        İstanbul İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,7 artışla 911,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, temmuzda en fazla ihracatı Norveç, Irak, Yunanistan, Birleşik Devletler ile Almanya’ya gerçekleştirdi.

        İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk yedi ayında, 2 milyar 149 milyon dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,7 artış ile 2 milyar 38 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yüzde 21,5 artış ile 877,8 milyon dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 586 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yüzde 7,2 artış ile 361,5 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 8,2 artış ile 286 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yüzde 18 artış ile 146 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, şunları kaydetti:

        "İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 2,5 artış ile daha fazla ihracat yaptı. Temmuz ayına baktığımızda ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,7 artış ile 911 milyon doların üzerinde ihracat yaptık. İİB, iyi bir ihracat performansı sergiledi. En çok ihracat yaptığımız ana pazarlarımızda ihracat artışları gerçekleştirdik. Yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 2,1, Almanya’ya yüzde 18,9, Birleşik Krallık’a yüzde 16,7, Rusya’ya ise yüzde 40,4 ihracat artışı yaptık. Yılın ilk üç çeyreğini de ihracat artışı ile kapatmayı öngörüyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Habertürk Anasayfa