İİB'den yapılan açıklamaya göre, bünyesinde 7 ihracatçı birliği barındıran İİB, 2021'de 193 ülke pazarına ürün satarken, ülke ihracatındaki payı yüzde 4,8 oldu. Aralık ayı ihracatı ise yüzde 20,5 artışla 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2021'de en fazla ihracatı 679 milyon dolarla Irak'a yaparken, bu ülkeye en çok mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı.
En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Irak'ı Norveç, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık takip etti. İhraç edilen ürünler arasında Norveç'te gemi ve yat; ABD'de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar; Almanya'da fındık ve mamulleri; Birleşik Krallık'ta ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri başı çekti.
İİB bünyesindeki birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 3,1 milyar dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2,7 milyar dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 1,6 milyar dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 939 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 788 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 388 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise 251 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
"BİRLİKLERİMİZ EN YÜKSEK YILLIK İHRACAT RAKAMLARINA ULAŞTI"
Açıklamada değerlendirmeleri yer alan İİB Koordinatör Başkanı Ahmet Güleç, geçen yıl bütün üye birliklerin ihracatlarını zirvede kapattığını ve en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştıklarını bildirdi.
Güleç, "2021'de yakaladığımız ihracat artışının bu yıl da devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle salgın sebebiyle oluşan yeni ticaret koşullarına hızla uyum sağlayan ülkemizin ihracatının da buna uygun olarak artmasını bekliyoruz. Yeni yılda katma değeri yüksek ihracata yönelerek, üretimimizi artırarak dünya ticaretinden daha fazla pay almayı, hedef pazarlarımıza yönelik ürünlerimizi tanıtıcı etkinlikler, organizasyonlar yapmayı planlamaktayız." ifadelerini kullandı.
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