İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? İftar saat kaçta? soruları bugün açılacak Ramazan ayının 23. orucu nedeniyle soruluyor. İstanbullular okunacak akşam ezanıyla birlikte orucunu açacak. Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. İşte Diyanet İşleri'nin 2019 Ramazan imsakiyesine göre 28 Mayıs iftar saati...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ - İFTARA NE KADAR KALDI?

İstanbul'da bugün saat 03.36'da yapılan iftarla birlikte tutulan oruçlar, saat 20.33'de okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak.

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GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!

AYET

Görmediği halde Rahman'dan korkup O'na yönelen bir kalple gelen kimselere. Onlara denir ki: «İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur. Kaf, 32

HADİS

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. Tirmizi

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih Namazı, yalnızca Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır. Teravih Namazı, evde de tek başına kılınabilir ancak camide cemaatle birlikte kılınması daha uygundur. Teravih Namazı'ndan önce kılınan yatsı namazı, genelde Teravih Namazı ile birlikte kılınır ve Yatsı Namazı 13 rekattır. Teravih namazı ise 20 rekattır. Teravih Namazı'nın ardından kılınan Vitir Namazı da 3 rekattır. Teravih Namazı'nın ardından kılınan Vitir Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.