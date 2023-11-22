Gönenç Uyanık'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaristliğini ise Nuran Evren Şit'in üstlendiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi artık izleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Netflix'in yeni Türk filmi olan İstanbul İçin Son Çağrı ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...