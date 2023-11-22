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        Haberler Televizyon İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanacak? Netflix İstanbul İçin Son Çağrı konusu nedir ve oyuncuları kimler?

        İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanacak? Netflix İstanbul İçin Son Çağrı konusu ve oyuncuları...

        Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi için artık beklenen zaman geldi çattı. Dijital medya platformu Netflix'te yayınlanacak filmin ne zaman izleyicilerin karşısına çıkacağı ve konusu ile oyuncularına dair bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:55
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        • 1

          Gönenç Uyanık'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaristliğini ise Nuran Evren Şit'in üstlendiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi artık izleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Netflix'in yeni Türk filmi olan İstanbul İçin Son Çağrı ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...

        • 2

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

          "Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

        • 3

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI

          Beren Saat - Serin

          Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

          Senan Kara - Psikolog

        • 4

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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