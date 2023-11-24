İstanbul İçin Son Çağrı konusu ne ve gerçek hikaye mi? İstanbul İçin Son Çağrı oyuncuları kimler?
Dijital medya platformu Netflix'in yeni Türk filmi İstanbul İçin Son Çağrı için beklenen gün geldi çattı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yeniden bir araya geldiği film ile ilgili en çok araştırılan İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi ve oyuncuları kimlerdir sorularının yanıtlarını derledik...
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İstanbul İçin Son Çağrı filmi gün itibariyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gönenç Uyanık'ın yönetmenliğini, Nuran Evren'in ise senaristliğini üstlendiği film, özgün bir hikaye olarak yayınlanacak. İşte, çekimleri ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen İstanbul İçin Son Çağrı filmi hakkında detaylar...
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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?
"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.
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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI
Beren Saat - Serin
Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet
Senan Kara - Psikolog
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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.
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