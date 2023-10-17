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        Haberler Televizyon İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman yayınlanacak? Netflix İstanbul İçin Son Çağrı konusu ve oyuncuları...

        İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman yayınlanacak? Netflix İstanbul İçin Son Çağrı konusu ve oyuncuları...

        Türkiye'nin önde gelen oyuncuları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un uzun bir aranın ardından ilk kez birlikte kamera karşısına geçtiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi için beklenen haber geldi. Büyük bir merakla beklenen filmden ilk fragman yayınlandı. İşte, İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman yayınlanacak sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:07
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        • 1

          Dijital medya platformu Netflix'in yeni Türk filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın ilk fragmanı gün itibariyle paylaşıldı. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın, senaristliğini ise Nuran Evren Şit'in üstlendiği filme dair ilk ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        • 2

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

          "Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

        • 3

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI

          Beren Saat - Serin

          Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

          Senan Kara - Psikolog

        • 4

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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